Vincenzo Italiano non riesce a nascondere il rammarico per la vittoria sfuggita contro la Juventus proprio in extremis. “Il rammarico è enorme perché potevamo vincere finalmente allo Stadium sia personalmente che per tanti dei miei ragazzi. Abbiamo giocato 2/3 di gara benissimo – ha spiegato l’allenatore del Bologna in conferenza stampa -. Mi dispiace aver buttato via una vittoria, però rimane la prestazione”.