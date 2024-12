Atalanta, Gasperini:” scudetto? A Bergamo sanno tenere i piedi per terra”

L’Atalanta ha battuto il Milan 2-1 e dalla tribuna perchè squalificato (ultima giornata delle due), Gian Piero Gasperini si è goduto la vittoria , che ha portato la Dea in testa

Sulle dichiarazioni polemiche di Fonzeca:” il gol di De Keteleare è stato splendido, è andato altissimo. Non ricordo altri episodi contestati, se non qualche rimessa laterale. Io sono straconvinto che abbiamo meritato la vittoria e siamo anche molto felici di questo”. “Per noi è una grande vittoria arrivata contro una squadra che ha giocatori molto forti. L’abbiamo vinta in modo strameritato, con tutti i numeri a nostro favore.”