Serie A: de Ketelaere-Lookman , Atalanta -Milan 2-1

L’Atalanta batte il Milan 2-1 nel secondo anticipo 15/esima centrando il nono successo consecutivo e prendendosi la vetta del campionato.

La Dea di Gasperini, squalificato e sostituito in panchina da Gritti, ha sfruttato al massimo le palle inattive trovando entrambe le reti del match, prima con De Ketelaere al 12′ – bravo a svettare su Hernandez – e poi con Lookman a tre minuti dalla fine da calcio d’amgolo e spizzata di Kolasinac . Dopo il orimo svantaggio il Milan era riuscito a trovare il pareggio con Morata al 22′ su assist di Leao. Milan a-12 punti dalla vetta

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Djimsiti 6,5 (31′ st Kossounou 6), Hien 5,5, Kolasinac 6; Bellanova 5,5, De Roon 6, Ederson 6,5, Ruggeri 6; Pasalic 5,5 (31′ st Samardzic 6); De Ketelaere 7 (31′ st Retegui 6), Lookman 7 (45′ st Brescianini sv). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Scalvini, Godfrey, Palestra, Sulemana. All.: Gritti 6,5.

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Emerson 5, Thiaw 6,5, Gabbia 6,5, Hernandez 5; Fofana 6, Reijnders 6; Musah 5 (45′ st Chukwueze sv), Pulisic 6,5 (36′ Loftus-Cheek 6), Leao 6,5; Morata 7 (33′ st Abraham sv). A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Terracciano, Calabria, Pavlovic, Okafor, Camarda. All.: Fonseca 5,5.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 12′ De Ketelaere (A), 22′ Morata (M), 42′ st Lookman (A)

Ammoniti: De Ketelaere, Bellanova (A); all. Fonseca (M)