Parma , Pecchia:”Anche sul 3-1 ho chiesto ai ragazzi di fare gol”

Fabio Pecchia incassa la sconfitta del suo Parma al Meazza 3-1 contro l’Inter. Il tecnico dDucale al termine del match, ai microfoni Dazn:” Pe vincere bisogna segnare , questa la mentalità giusta. Quando incontri queste squadre così come l’Inter non è sufficiente per portare a casa un risultato utile”. “Ci siamo difesi anche bene. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per trovare la via della rete – ha aggiunto – , dobbiamo continuare così ecco perchè i razzi devono assumere ogni ro e sensazione da queste partite”.