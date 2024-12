Serie A: ritorno della Roma con un poker 4 -1 al Lecce

La Roma batte 4-1 il Lecce nel posticipo della 15esima giornata di Serie A . Prima vittoria di Ranieri sulla panchina giallorossa.

I giallorossi la sbloccano dopo 13′ con Saelemaekers, servito da El Shaarawi la conclusione del berga è sporca ma supera Falcone. la reazione del lecce è sterile , ma al 40′ Rebic serve Coulibaly, Abdulhamid (subentrato per l’infortunato Celik) arriva in ritardo e travolge l’avversario , Chiffi non ha dubbi c e concede il calcio di rigore. Dal dischetto trasforma Krstovic. Nella ripresa c’è solo una squadra in campo , la Roma premiata dai gol di Mancini che al (59′) brucia Baschirotto sul cross di El Shaarawy e in tuffo di testa riporta avanti i suoi. Passa appena un minuto e la Roma regala il tris ai suoi tifosi: pallone sanguinosissimo perso da Dorgu in uscita, assist di Abdulhamid per Pisilli che batte Falcone sul primo palo . È lo stesso Pisilli poi a confezionare l’assist per il definitivo 4-1, siglato da Koné, al primo gol in maglia giallorossa. Nel finale il Lecce resta in 10 per l’infortunio di Gaspar.

IL TABELLINO

Roma-Lecce 4-1

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Hummels 6,5 (36′ st Hermoso sv), N’Dicka 6; Celik 6 (23′ Abdulhamid 5), Kone 6,5, Paredes 6,5, Angelino 6; Saelemaekers 6,5 (11′ st Pisilli 7), El Shaarawy 7(36′ st Zalewski sv); Dybala 6,5.

Allenatore: Ranieri 6,5

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Guilbert 5,5, Baschirotto 5,5, Gaspar 5,, Jean 5 (20′ st Pierotti 5,5); Ramadani 5,5 (1′ st Kaba 5,5), Coulibaly 6 (20′ st Berisha 5,5), Rafia 5 (1′ st Morente 5,5); Dorgu 5, Krstovic 6,5, Rebic 6 (1′ st Oudin 5,5).

Allenatore: Giampaolo 5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 13′ Saelemaekers (R), 40′ rig. Krstovic (L), 14′ st Mancini (R), 21′ st Pisilli (R), 41′ st Kone (R)

Ammoniti: Saelemaekers (R), Krstovic (L), Kaba (L), Oudin (L), Kone (R)