Juventus, Motta:i ragazzi con un grande cuore hanno ripreso il risultato”

Thiago Motta commenta il pareggio in extremis ottenuto contro la sua ex sqyadra il Bologna . “Era una partitata finita sotto 2-0 , i ragazzi ci ano messo il cuore recuperando il risultato È un punto positivo per noi, una partita difficile per il risultato, loro hanno continuato e ce l’hanno quasi fatta a riprenderla”. Sulla sua espulsione: “Aveva ragione: ho fatto un gesto che non dovevo fare, espulsione giusta”.