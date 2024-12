F1 Gran premio Abu Dhabi. Pole di Norris , secondo Piastri, terzo Sainz. Leclerc ultimo

Lando Norrsi ha conquistato la pole position nelle qualificahe del Gran premio di Abu Dgabi , ultima gara del 2024. Péurtroppo non è andatat bene alla Ferrari con la penalità da scontare .

La gara inportante per deciere il titlo di cmapione del mondo coistruttori , sembra aver già preso la strada verso la McLaren.

Grosse difficoltà per la Ferrari visto che già nelle FP1 si è vista costretta a cambiare il pacco batteria sulla monoposto di Charles Leclerc che lo condanna di fatto a 10 posizioni di penalità. Il monegasco potrebbe scegliere di cambiare l’intera Power Unit e partire dalla pit lane. Questa è una batosta per Ferrari che comunque può sperare nella rimonta.

Anche le due Williams sono state penalizzate per la sostituzione del cambio. Sia Alexander Albon che Franco Colapinto riceveranno 5 posizioni di penalità in griglia di partenza e partiranno leggermente indietro per questo motivo

La gara di domenica potrebbe riservare tantissime sorprese con la McLaren che si trova davanti alla Ferrari di ben 21 punti con Leclerc chiamato ad una rimonta per nulla semplice. Certo, la batteria nuova potrebbe aiutarlo ma nulla è prevedibile in questo sport

Ecco quindi come si presenterà la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2024, ultima gara di una stagione che fino ad ora è stata entusiasmante e ha ancora tanto da regalare ai suoi tifosi.

Griglia di Partenza – GP Abu Dhabi 2024 – F1

Lando Norris – MCLAREN Oscar Piastri – MCLAREN Carlos Sainz – FERRARI Nico Hulkenberg – HAAS Max Verstappen – RED BULL Pierre Gasly – ALPINE George Russell – MERCEDES Fernando Alonso – ASTON MARTIN Valtteri Bottas – KICK SAUBER Sergio Perez – RED BULL Yuki Tsunoda – VCARB Liam Lawson – VCARB Lance Stroll – ASTON MARTIN Kevin Magnussen – HAAS Guanyu Zhou – STAKE Lewis Hamilton – MERCEDES Jack Doohan – ALPINE Alexander Albon – WILLIAMS * Franco Colapinto – WILLIAMS * Charles Leclerc – FERRARI **

* Penalità di 5 posizioni per sostituzione cambio

** Penalità di 10 posizioni per pacco batteria