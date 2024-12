Coppa Italia: super Noslin! Lazio-Napoli 3-1

Lazio batte il Napoli 3-1 e avanza ai quarti, dove affronterà la vincente di Inter-Udinese.

Serata amara per il Napoli , squadra stravolta con tutte le seconde linee in campo e terza sconfitta stagionale dopo (Verona e Atalanta) incassando tre go, e per il quarto anno consecutivo viene eliminato agli ottavi di Coppa Italia. La Lazio meritatamente conquista i quarti di Coppa cancellando subito la sconfitta contro il Parma. Brutto Napoli con tutte le seconde linee in campo (ben 11) , con rspadori schierato a centrocampo – impensabile che un’attaccante sia stato schierato in quel ruolo, e con Zerbin ache ha faticato tantissimo cercando di fermare uno scatenato Zaccagni.

La partita: La Lazio parte meglio , il Napoli subito le difficoltà : al Caprile para un rigore a Zaccagni (20′), concesso da Pairetto per fallo netto su Pedro lanciato a rete da Hysaj L’errore non scalfisce la voiglia dei biancocelesti di cercare il gol , che arriva al (32′) sugli sviluppi di un corner Gigot rimette di testa al centro dell’area e Nslin è pronto a mettere la palla alle spalle di Caprile. La reazione del Napoli è orgolgisosa e al (36′) Simeone pareggia: Ners si libera al limite e calcia, Mandas respinge corto lateralmente l’argentino in scivolarta anticipa Patric e fa 1-1.

Il pareggio non cambia ne rallenta la voglia della Lazio , che passa in vantaggio al (41′) con un’azione da manuale: Zaccagni si lancia sulla sinsitra mette in aera un delizioso servizio per Pedro , magistrale il colpo di tacco dello spagnolo che libera Noslin e l’olandese fa 2-1. Prima del riposo amcora Simeone sfiora il pari , Mandas pronto alla respinta dalla conclusione ravvicinata.

La rirpesa iniza senza cambi . la Lazio così come nel primo tempo è alta e aggressiva premiata dal terzo gol al (50′): a coin Noslin che raccoglie un cross di Zaccagni e di testa fa 3-1. Il Napoli è slegato e perde le distanze, il solo Neres sembra l’uomo più convinto. Le squadre siu allungano e cominci un botta e risposta bello per lo spettacolo. Lazzri impoegna Caprile con un bel destro. Arrvano i cambi: Baroni manda in campo Isaksen, Guendouzi e Castrovilli entrano al posto di Pedro, Zaccagni e Dele-Bashiru, dall’altra McTominay, Di Lorenzo, Politano e Lukaku sostituiscono Zerbin, Folorunsho, Ngonge e Simeone. Mosse che danno più spinta agli azzurri , ma che non modificano l’inerzia della gara. Caprile e Spinazzola murano Tchaouna, poi McTominay calcia alto dal limite, un sinistro di Isaksen sfiora il palo alla sinistra di Caprile, Mandas esce su Neres, Castrovilli respinge un sinistro di Politano e la gara termina con i padroni di casa che si abbassano e protezione del risultato che premia una buona Lazio e condanna all’eliminazione un Napoli non sufficiente.

IL TABELLINO

LAZIO-NAPOLI 3-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Gigot 7, Hysaj 7; Rovella 6,5, Dele-Bashiru 6 (28′ st Castrovilli 6); Tchaouna 6,5, Pedro 7 (15′ st Isaksen 6), Zaccagni 7 (15′ st Guendouzi 6); Noslin 8 (47′ st Marusic sv).

A disp.: Furlanetto, Provedel, Romagnoli, Gila, Milani, Basic, Akpa Akpro, Castellanos. All.: Baroni 7,5

Napoli (4-3-3): Caprile 6; Zerbin 5 (28′ st Di Lorenzo 6), Rafa Marin 5, Juan Jesus 5, Spinazzola 5; Folorunsho 5 (28′ st McTominay 5,5), Raspadori 4,5 (40′ st Lobotka sv), Gilmour 5,5; Ngonge 5,5 (28′ st Politano 6), Simeone 6 (32′ st Lukaku 5,5), Neres 6.

A disp.: Meret, Contini, Buongiorno, Olivera, Anguissa, Kvaratskhelia. All.: Conte 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 32′ Noslin (L), 36′ Simeone (N), 41′ Noslin (L), 5′ st Noslin (L)

Ammoniti: Zaccagni, Hysaj (L); Marin, Neres (N)

Note: 20′ Caprile (N) para un rigore a Zaccagni (L)