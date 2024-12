Mondiali per club Fifa, il sorteggio

Sorteggiati a Miami i gironi del Mondiale per club Fifa, che si svolgerà negli Usa dal 15 giugno.Il match inaugurale sarà Inter Miami-Al Alhy.

L’Inter è stata inserita nel Gruppo E con gli argentini del River Plate, i messicani del Monterrey (primo avversario) e i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. La Juventus è nel Gruppo G con Manchester City, i marocchini del Wydad e l’Al Ain (Emirati Arabi). La Juventus esordirà nel torneo con l’Al Ain.

Agli ottavi di finale accedono le prime due classificate di ogni girone. Dagli ottavi in poi si disputeranno incontri a eliminazione diretta. Si giocherà ad Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphia, Seattle, Washington. La finale è in programma il 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Il girone dell’Inter incontrerà il girone F sulla sua strada, quello del Borussia Dortmund, mentre nel suo cammino la Juve (gruppo G) troverà il girone in cui è inserito il Real Madrid (gruppo H). Per Inter e Juve possibile incrocio ai quarti.



GRUPPO A

1 Palmeiras (BRA)

2 Porto (POR)

3 Al Ahly (EGY)

4 Inter Miami (USA)



Calendario Gruppo A

Palmeiras-Porto

Al Ahly-Inter Miami

Palmeiras-Al Ahly

Porto-Inter Miami

Palmeiras-Inter Miami

Porto-Al Ahly

————————————

GRUPPO B

1 Paris SG (FRA)

2 Atletico Madrid (SPA)

3 Botafogo (BRA)

4 Seattle Sounders (USA)



Calendario Gruppo B

Psg-Atletico Madrid

Botafogo-Seattle Sounders

Psg-Botafogo

Atletico Madrid-Seattle Sounders

Psg-Seattle Sounders

Atletico Madrid-Botafogo

—————————————————

GRUPPO C

1 Bayern Monaco (GER)

2 Auckland City (NZL)

3 Boca Juniors (ARG)

4 Benfica (POR)

Calendario Gruppo C

Bayern Monaco-Auckland City

Boca Juniors-Benfica

Bayern Monaco-Boca Juniors

Auckland City -Benfica

Bayern Monaco-Benfica

Auckland City -Boca Juniors

————————————

GRUPPO D

1 Flamengo (BRA)

2 Espérance Tunisi (TUN)

3 Chelsea (ING)

4 Leon (MEX)



Calendario Gruppo D

Flamengo-Espérance Tunisi

Chelsea-Leon

Flamengo-Chelsea

Espérance Tunisi-Leon

Flamengo-Leon

Espérance Tunisi-Chelsea

————————————-

GRUPPO E

1 River Plate (ARG)

2 Urawa Red Diamonds (JPN)

3 Monterrey (MEX)

4 Inter (ITA)

Calendario Gruppo E

River Plate-Urawa Red Diamonds

Monterrey-Inter

River Plate-Monterrey

Urawa Red Diamonds-Inter

River Plate-Inter

Urawa Red Diamonds-Monterrey

—————————————————-

GRUPPO F

1 Fluminense (BRA)

2 Borussia Dortmund (GER)

3 Ulsan HD (KOR)

4 Mamelodi Sundowns (RSA)



Calendario Gruppo F

Fluminense-Borussia Dortmund

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Ulsan

Borussia Dortmund-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund-Ulsan

—————————————————-

GRUPPO G

1 Manchester City (ING)

2 Wydad (MAR)

3 Al Ain (UAE)

4 Juventus (ITA)

Calendario Gruppo G

Manchester City-Wydad

Al Ain-Juventus

Manchester City-Al Ain

Wydad-Juventus

Manchester City-Juventus

Wydad-Al Ain

—————————————————-

GRUPPO H

1 Real Madrid (SPA)

2 Al Hilal (KSA)

3 Pachuca (MES)

4 Salisburgo (AUT)



Calendario Gruppo H

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salisburgo

Real Madrid-Pachuca

Al Hilal-Salisburgo

Real Madrid-Salisburgo

Al Hilal-Pachuca