Conference League , tutti i risultati e classifica dopo il 4° turno

La Fiorentina batte il Pafos 3-2 e sale a quota 9 punti in classifica -3 dalla coppia di testa Legia Varsavia e Chelsea rispettivamente entrambe vincenti contro l’Omonia (0-2) e Heidenheim con lo stesso risultato. Viola che centrano aritneticamente la qualificazione ai playoff. Inaspoettata sconfitta del Betis sul campo del Mlada Bolesav, successo anche per l’Olimpia Lubiana.

Conference League, i risultati

Fiorentina – Pafos 3-2: 38′ Kouame (F), 53′ aut. Goldar(F), 68′ Jairo (P), 73′ Martinez Quarta (F), 87′ Jaja (P)

Lugano – Gent 2-0: 6′ Mahou, 86′ Doumbia

Mlada Boleslav – Betis 2-1: 17′ Lo Celso (B), 51′ Vojta (M), 55′ Vydra (M)

O. Lubiana – Larne 1-0: 67′ Durdov

Omonia – Legia 0-3: 17′ Morishita, 77′ Szczepaniak, 86′ aut. Kakoullis

Rapid – Shamrock Rovers 1-1: 9′ Cvetkovic (R), 55′ Kenny (S)

Basaksehir – Petrocub 1-1: 42′ rig. Piatek (B), 96′ Bors (P)

Astana – Guimaraes 1-1: 40′ Kalaica (A), 89′ Ramirez (G)

Borac Banja Luka – LASK 2-1: 51′ Berisha (L), 82′ Despootovic (B), 89′ Skorup (B)

Celje – Jagiellonia 3-3: 7′ Zec (C), 34′ Pululu (J), 55′ Nieto (C), 71′ Imaz (J), 78′ Hansen (J), 80′ aut. Dieguez(C)

Cercle Brugge – Hearts 2-0: 40′ Efekele, 90′ Magnee

Din. Minsk – Copenhagen 1-2: 6′ Elyounoussi (C), 13′ Adeloa (D), 55′ rig. Diks (C)

Heidenheim – Chelsea 0-2: 51′ Nkunku, 86′ Mudryk

Molde – APOEL 0-1: 41′ Laifis

Noah – Vikingur Reykjavik 0-0

Panathinaikos – HJK 1-0: 33′ aut. Toivio

San Gallo – TSC 2-2: 31′ Cisse (S), 40′ e 53′ Pantovic (T), 65′ Konietzke (S)

TNS – Djurgarden 0-1: 41′ Gulliksen

La classifica

1. Chelsea 12 (+15)

2. Legia 12 (+11)

3. Jagiellonia 10 (+6)

4. Rapid 10 (+5)

5. Guimaraes 10 (+4)

6. Fiorentina 9 (+4)

7. O. Lubiana 9 (+4)

8. Lugano 9 (+3)

9. Heidenheim 9 (+2)

10. Shamrock Rovers 8 (+4)

11. Cercle Brugge 7 (+4)

12. Djurgarden 7 (+1)

13. APOEL 7 (+1)

14. Vikingur Reykjavik 7 (0)

15. Borac Banja Luka 7 (0)

16. Paphos 6 (+2)

17. Hearts 6 (-1)

18. Gent 6 (-2)

19. Copenhagen 5 (0)

20. Celje 4 (+1)

21. TSC 4 (-1)

22. Betis 4 (-1)

23. Astana 4 (-2)

24. Panathinaikos 4 (-3)

25. San Gallo 4 (-5)

26. Noah 4 (-7)

27. Molde 3 (-2)

28. Omonia 3 (-2)

29. TNS 3 (-2)

30. Mlada Boleslav 3 (-3)

31. HJK 3 (-5)

32. LASK 2 (-3)

33. Basaksehir 2 (-5)

34. Petrocub 1 (-8)

35. Din. Minsk 0 (-7)

36. Larne 0 (-8)