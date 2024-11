Baroni:” all’arbitro non ho fatto certo i complimenti

Il pareggio contro il Ludogorets non non complica il cammino della Lazio in Europa League. Qualcosa da recriminare c’è e Marco Baroni non nasconde un po’ di rammarico. “Il primo tempo non abbiamo fatto circolare bene la palla , loro erano molto bassi, schierati con 6-3-1. I ragazzi hanno gestito bene ma se non sblocchi questo tipo di partite poi diventa difficile- l peccato perché abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, cercando con determinazione il gol e se non arriva poi ti innervosisci. Mi dispiace che siamo stati sempre nella metà campo avversaria e abbiamo incassato 6 ammonizione a 2”, ha detto.Sul rigore: “L’arbitro dalla prima immagine scuoteva la testa, è andato al Var per non darlo e non ha cambiato idea. Di certo non ho fatto i complimenti all’arbitro, è un episodio incommentabile. .