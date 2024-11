Europa League, Tottenham-Roma 2-2: Ranieri resta in zona playoff

Hummels al 91′ evita ai giallorossi un ko immeritato

Una Roma totalmente diversa da qualche settimana fa , sotto tutti gli aspetti , sia tattici che di voglia messa in campo dai ragazzi di Caludio Ranieri conquista un meritatissimo pareggio( 2-2) nella tana a nordo di Londra contro il Tottenham , nella quinta giornata Europa Legaue. I giallorossi rimangono in quota playoff . Il match non inizia bene per i capitoli che vanno sotto dopo una manciata di minuti puniti dal rigore di Son, il fallo è di Hummels su Sarr, dal dischetto Son spiazza Svilar. La reazione della Roma è immediata, al 17’ Dybala da posizione decentrata calcia Foster para. Il pareggio dopo tre minuti: Dybala pennella un calcio di puznione , Ndicka di testa fa centro per l’ 1 a 1 meritatissimo. La Roma prende tra i piedi il match e fa la partita: e al 23’ El Shaarawi cokpisce ancira coin un gran destro , ma il Var annulla per off-side millemetrico del ‘Faraone’. Non c’è un attimo di pausa , il match è vivo. Al 26’ il Tottenham ha una grande occasione per raddoppiare, con Johnson , la conclusione di destro è forte sulla riga salva Angelino ,sulla respinta Svilar interviene ala grande sul tap-on di Solanke. La risposta della Roma non si fa attendere : Dybala impegna Foster con un sinistro alla sua maniera.

La Roma ripsonde colpo su colpo ,a al 33’ viene punita in contropiede: Kulusevski supera facilmente Hummels e pesca in area Johnson, che anticipa Angelino e trova il 2-1. Sulle ali del vantaggio i londinesi prendono coragio e campo con i giallorossi che subiscono azioni pericolose: Kulusevski centra in pieno il palo dopo una bella azione personale, e Son da buona posizione si divora il facile raddoppio calciando altissimo. Poi è ancora il coreano ad avere un’ottima occasione per la doppietta personale, neutralizzata da un grande intervento di Svilar. Si va al riposo sull’ 1 a 1.

La ripresa non cambia con le stesse note del primo tempo. Ranieri sostituisce Dybala con Soulé, l’ex Frosinone staticamente in attacco , mentre il Tottenham risponde con veloci contropiedi. La Roma gioca bene e trova gli spazi giusti: due gol annullati ai giallorossi su segnalaziono dell’assistente di linea, entrambi per fuorigioco di Dovbyk. Al 15’ , la traversa piena di Angelino. Il Tottenham si spaventa e risponde con Pedro Porro su calcio di punizione, con la palla scheggia la traversa con Svilar battuto. Le empozioni si susseguono: al 67’ Koné va a millimetri dal 2-2, al 71’ Solanke impegna Svilar con un potente sinistro e all’80’ un suo colpo di testa ravvicinato si stampa in pieno sulla traversa. Al 91’ Forster compie un vero e proprio miracolo su una girata al volo da distanza ravvicinata di Mancini, ma pochi secondi dopo non può nulla sulla botta da due passi di Hummels, che sfrutta al massimo il gran cross di Angelino e salva la Roma da una sconfitta che non avrebbe assolutamente meritato.

IL TABELLINO

Tottenham-Roma 2-2

Tottenham (4-3-3): Forster 7; Porro 6, Dragusin 6,5, Davies 6,5, Gray 6; Sarr 6,5 (23′ st Bissouma 6), Bentancur 5,5 (33′ st Bergvall 6), Johnson 6,5 (23′ st Maddison 6); Kulusevski 6,5, Solanke 6,5, Son 7 (33′ st Werner 5,5).Allenatore: Postecoglu 6

Roma (3-4-3): Svilar 6,5; Mancini 6, Hummels 6, N’Dicka 6,5; Celik 6 (20′ st Zalewski 5,5), Paredes 6, Koné 6,5, Angelino 6,5; Dybala 6,5 (1′ st Soulé 5), Dovbyk 5, El Shaarawy 5,5 (23′ st Saelemaekers 6).Allenatore Ranieri 6

Arbitro: Nyberg

Marcatori: 5′ rig. Son (T), 20′ N’Dicka (R), 33′ Johnson (T), 45’+1 st Hummels (R)

Ammoniti: Kulusevski (T), Paredes (R), Bentancur (T)