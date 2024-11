Ranieri:” “Abbiamo dimostrato ai tifosi di non esserci dimenticati come si gioca a calcio”

Un prezioso pareggio dettato dalla volontà e di queole capacità fino a qualche giorno fa nascoste dai giallorossi. Claudio Ranieri ha dato una vitalità e convinzione diversa a tutto il grippo giallorosso. Il pareggio 2-2 a nord di Londra contro il Tottenahm è un buon inizio per risalire la china anche in campionato. Claudio Ranieri orgoglioso della sua Roma quello che si presenta ai microfoni di Sky : “I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero stato contento del match contro il Napoli, perché ci eravamo difesi e basta, senza rispondere colpo su colpo – le parole del tecnico -. Oggi gli ho detto chiaramente che volevo una squadra all’attacco. Tutti i tifosi amano una squadra che tenta sempre di vincere. Hanno risposto tutti alla grande, perché io ho chiesto innanzitutto la prestazione. Una rondine non fa primavera – ha poi avvisato -. Dobbiamo lavorare duramente perché solo così possiamo fare buone partite e risultati”.