Palladino:” abbiamo mostrato grande spirito di squadra”

La Fiorentina ha battuto 3-2 i Pafos e si porta a 9 punti in classifica Conference League . Al termine del matcj il tecnico viola Raffaele Palladino ai microfoni Sky : “E’ una vittoria del gruppo, non era facile. Abbiamo affrontato una squadra ordinata, che sa giocare a calcio e che fino a oggi non aveva mai subito più di 2 gol. Grande spirito di squadra, gara macchiata solo dai due gol subiti che si potevano evitare. Hanno fatto bene anche gli altri che sono entrati, sono contento”.