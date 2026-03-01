MotoGp – Gp Thailandi , il ‘BEZ’ su tutti!

Il piliota italiano su Aprilia , centra la settima vittoria in MotoGP . econda posizione per la KTM di Acosta, terzo Fernandez

UJna grande proiva quella di Marco Bezzecchi nel primo Gran Premio 2026 della stagione classe MotoGp D al Chang International Circuit di Buriram, t

Sfortunato nella Sprint Race con una caduta l pilota riminese dell’Aprilia allo Start ha preso subito il comando della gara e dal primo al 26 giro ha tagliato il tragiardop sotto la bandiera a scacchi impremendo un ritmo indiavolato .

Sul secondo gradino del podio ma staccato di oltre cinque secondi, 5.543s, il vincitore della Sprint Race Pedro Acosta, che rimane leader della classifica iridata dopo la vittoria di ieri ..

Sul podio , terzo Raul Fernandez due RS-GP , davanti a orge Martin, fe al giapponese Ai Ogura, Trackhouse MotoGP Team.

Giornata negatiova per la Ducati: Marc Marquez, il campione del mondo in carica costretto al ritiuro a cinque giri dalla fine, la gomma posteriore si è bucata. Gli altri italiani: Di Giannantonio sesto, Franco Morbidelli ottavo , Bagnaia nono., Luca Marini decimo , Enea Bastianini dodicesimo, Michele Pirro ultimo diciannovesimo.

La classifica iridata vedo al comando Pedro Acosta con 32 punti contro i 25 di Marco Bezzecchi, i 23 di Raul Fernandez e i 18 di Jorge Martin. Ai Ogura è sesto con 17 punti. Q

MotoGp Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi