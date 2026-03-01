Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, primo tempo:Sassuolo – Atalanta 1-0 23′ Konè Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Marco Bezzecchi vince il Gp di Thailandia MotoGP
MotoGp – Gp Thailandi , il ‘BEZ’ su tutti!
MotoGp Gran Premio Thailandia, vince Bezzecchi

MotoGp – Gp Thailandi , il ‘BEZ’ su tutti!

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Il piliota italiano su Aprilia , centra la settima vittoria in MotoGP . econda posizione per la KTM di Acosta, terzo Fernandez

UJna grande proiva quella di Marco Bezzecchi nel primo Gran Premio 2026 della stagione classe MotoGp D al Chang International Circuit di Buriram, t

Sfortunato nella Sprint Race con una caduta l pilota riminese dell’Aprilia allo Start ha preso subito il comando della gara e dal primo al 26 giro ha tagliato il tragiardop sotto la bandiera a scacchi impremendo un ritmo indiavolato .

Sul secondo gradino del podio ma staccato di oltre cinque secondi, 5.543s, il vincitore della Sprint Race Pedro Acosta, che rimane leader della classifica iridata dopo la vittoria di ieri ..

Sul podio , terzo Raul Fernandez due RS-GP , davanti a orge Martin, fe al giapponese Ai Ogura, Trackhouse MotoGP Team.

Giornata negatiova per la Ducati: Marc Marquez, il campione del mondo in carica costretto al ritiuro a cinque giri dalla fine, la gomma posteriore si è bucata. Gli altri italiani: Di Giannantonio sesto, Franco Morbidelli ottavo , Bagnaia nono., Luca Marini decimo , Enea Bastianini dodicesimo, Michele Pirro ultimo diciannovesimo.

La classifica iridata vedo al comando Pedro Acosta con 32 punti contro i 25 di Marco Bezzecchi, i 23 di Raul Fernandez e i 18 di Jorge Martin. Ai Ogura è sesto con 17 punti. Q

MotoGp Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
172Marco BezzecchiAprilia Racing39:36.270
237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+5.543
325Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+9.259
489Jorge MartinAprilia Racing+12.182
579Ai OguraTrackhouse Motogp Team+12.411
649Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+16.845
733Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+17.363
821Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+18.227
963Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+18.340
1010Luca MariniHonda Hrc Castrol+19.101
115Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+19.903
1223Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+23.386
1311Diogo MoreiraPro Honda Lcr+24.686
1420Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+30.823
1542Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+32.955
1612Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+36.545
177Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+39.194
1843Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+47.848
1951 Michele PirroDucati Lenovo Team+63.598
Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Marco Bezzecchi vince il Gp di Thailandia MotoGP

Marzo 1, 2026
Articolo successivo

MotoGp Gran Premio Thailandia, vince Bezzecchi

Marzo 1, 2026

Recommended for You

Serie A , finale: Hellas Verona – Napoli 1-2 ‘ Hojlund, Akpapro , Lukaku

Nyon sortggi Champions League , Europa League e Conference League

Conference League ,finale: Fiorentina -Jagiellonia 2-4 (andata 3-0) Viola agli ottavi

Champions League , finale dopo i tempi supplementari Juventus-Galatasaray 3-2

Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati

Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)