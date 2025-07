Cremonese , ecco Floriano Mussolini

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto da S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Romano Floriani Mussolini.

Nato a Roma il 27 gennaio 2003, l’esterno di centrocampo cresce calcisticamente nella capitale muovendo i primi passi nel settore giovanile della Roma per poi passare alla Lazio. Al termine di una lunga trafila nel settore giovanile biancoceleste, con cui conquista anche la Supercoppa Primavera 2, nella stagione 2023-24 vive il suo primo anno tra i professionisti con il Pescara, in Serie C, totalizzando 32 presenze complessive tra campionato, coppa e playoff. Nella stagione appena conclusa si è trasferito alla Juve Stabia, contribuendo al grande campionato dei campani grazie a 37 partite giocate (incluso il doppio confronto in semifinale playoff con la Cremonese), un gol e 3 assist.

Benvenuto in grigiorosso, Romano!”.