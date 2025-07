Il Como “è lieto di confermare l’ingaggio fino al giugno del 2029 dell’esterno tedesco Nicolás Kühn dal Celtic FC. Il 25enne arriva dopo una stagione straordinaria in Scozia, con 21 gol e nove assist in tutte le competizioni. Kühn si è formato in alcuni dei migliori settori giovanili d’Europa—St. Pauli, Hannover 96, RB Leipzig, Ajax e Bayern II—prima di imporsi con la prima squadra del Rapid Vienna e successivamente al Celtic”.