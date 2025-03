D’Aversa:” peccato , potevamo fare meglio. Sconfitta immeritata”

Roberto D’Aversa e il suo Empoli incassano un’altra sconfitta. La squadra toscana non vince da quattordici turni e la situazione in classifica comincia a farsi molto pesante. “Abbiamo creato tanto, e poco prima del loro gol siamo stati noi ad avere l’occasione per passare in vantaggio. Peccato, perché potevamo fare meglio e, sinceramente, non penso che questa sera meritassimo la sconfitta. Faccio fatica a trovare le parole per commentare questa prestazione, perché so quanto la squadra abbia dato in campo”.