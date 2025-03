Runjaic:”ll gol su punizione è stato bello, vanno fatti i complimenti a Duda

Kosta Runjaic al termine del match terminato con la sconfitta dell’Udinese 1-0 contro il verona in conferenza stampa:”Non paragonerei questa gara a quella contro la Lazio, è stata una gara diversa dove abbiamo avuto più possesso palla. Non abbiamo avuto la giusta intensità, gli schemi offensivi non hanno funzionato bene e poi abbiamo preso il gol. Quando si gioca contro una squadra che difende bassa bisogna trovare delle possibilità alternative tramite punizioni e corner per riuscire a trovare qualcosa di diverso “.