Non è stata una partita bellissima ma abbiamo vinto con merito”. Sergio Conceiçao commenta così il successo del Milan in rimonta sul Como. “Non era facile perché perdevamo 1-0 e avevamo davanti una squadra ben allenata e che sa bene quello che fa, noi abbiamo cominciato dopo a mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Potevamo fare anche più di due gol – ha detto il tecnico rossonero a Dazn .