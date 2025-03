Zanetti:”i miei ragazzi hanno fatto una gara quasi perfetta”

Paolo Zanetti è raggiante , dopo la bella vittoria del suo Verona contro l’Udinese :”Le vittorie ci servono in primis per la classifica, vincere qui non è facile per nessuno. Incontriamo la miglior squadra del girone di ritorno, l’Udinese non è stata celebrata abbastanza per quello che ha fatto in queste giornate – .Dobbiamo avere un’umiltà importante per raggiungfere i nostri traguardi con ambizione di arrivare all’obiettivo il prima possibile”.