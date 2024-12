Fiorentina, Palladino:” con il Cagliari è stata una vittoria del gruppo”

La Fiorentina vince 1-0 contro il cagliari e centra l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Raffaele Palladino al termine del match ai microfoni Dazn :”

Bell i cori per Bove emozionanti”Se parliamo di calcio, oggi è stata una partita nel primo tempo perfetta, interpretata bene rischiando zero. Abbiamo messo lì il Cagliari e trovato il vantaggio, il rammarico è non averla chiusa sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo, per demeriti nostri, giocato un calcio sporco ma abbiamo dato tutto. È la vittoria del gruppo, non era facile e la dedichiamo al nostro Edo”.