Napoli, senza turnover sarà un’altra partita

Napoli e Lazio si ritrovano, dopo la vittoria in Coppa Italia dei biancocelesti questa volta in campionato e al ‘Maradona’. Napoli al completo con i titolarissimi in campo dal primo minuto .Conte, poi, ha fatto abbondantemente capire quali siano le sue priorità e, con il ritorno di quella che ormai è considerabile la formazione tipo.

Giovedì sera ha sofferto le giocate, uniche e implacabili, della Lazio di Baroni. Le azioni in velocità palla a terra, con inserimenti velocissimi soprattutto sulle corsie esterne, sono difficili da leggere e affrontare perché abbinate a movimenti costanti che obbligano gli avversari a fare delle scelte in una frazione di secondo. Ancora più complicato quando non hai la squadra titolare e quegli automatismi naturali che sgorgano spontanei tra chi gioca spesso insieme.