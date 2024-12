F1: Norris vince il Gran Premio di Abu Dabhi , Mac Laren campione del mondo costruttori

Lando Norris parito in pole positione vince il GP Abu Dhabi di Formula 1 2024 e regala il titolo costruttori alla McLaren.

Carlos Sainz si classifica seocndo , ma non basta alla casa di Maranello anche con la superba rimonta di Charles Leclerc, il mogeasco penalizzato al via in ultma posizione. In quarta posizione un imdomabile Lewis Hamilton )Mercede) , il pilota sette volte campione del mondo la prossima stagione piloterà una delle due monoposto del Cavallino Rampante. Quinto Geroge Russel, sesto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull).

L’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren)

Carlos Sainz (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Oscar Piastri (McLaren)

La classifica piloti finale della F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 437 punti

Lando Norris (McLaren) 374

Charles Leclerc (Ferrari) 356

Oscar Piastri (McLaren) 292

Carlos Sainz (Ferrari) 290

La classifica finale del mondiale costruttori della Formula 1 2024

McLaren 666 punti

Ferrari 652

Red Bull 589

Mercedes 468

Aston Martin 96

La classifica costruttori finale del Mondiale F1

McLaren 666 punti

Ferrari 652

Red Bull 589

Mercedes 468

Aston Martin 96

Alpine 65

Haas 58

Racing Bulls 46

Williams 17

Kick Sauber 4

Ordine d’arrivo i tempi

Lando Norris

Carlos Sainz +5.832

Charles Leclerc +31.928

Lewis Hamilton +36.483

George Russell +37.538

Max Verstappen +49.847

Pierre Gasly +72.560

Nico Hulkenberg +75.554

Fernando Alonso +82.373

Oscar Piastri +83.821

Alexander Albon 1L

Yuki Tsunoda 1L

Zhou Guanyu 1L

Lance Stroll 1L

Jack Doohan 1L

Kevin Magnussen 1L

Liam Lawson

Valtteri Bottas

Franco Colapinto

Sergio Perez