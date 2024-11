Cagliari , il diesse Bonato:”l’arbitro ci ha penalizzati”

C’è tanta delusione nelle parole del diesse del Cagliari Nereo Bonato:” la sconfitta con la Lazio, segnata dal rigore su Pellegrini e dalle espulsioni di Mina e Adopo, per il Cagliari ai microfoni non si è presentato il tecnico Davide Nicola, ma il dirigente . “C’è del malcontento e della delusione per come è stata gestita la gara da parte dell’arbitro – ha dichiarato puntando il dito contro Ayroldi -. L’arbitraggio ci ha penalizzato nella gestione dei cartellini che alla lunga hanno portato alle due espulsioni. Sull’ammonizione di Mina l’arbitro è di spalle e non vede, poi il secondo rosso ci penalizza molto”. “Serviva più lucidità e tranquillità nella gestione delle situazioni, non era necessario essere così fiscali “.