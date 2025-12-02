Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Bologna – Crmonese 1-3 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Premier League (Inghilterra), risultati e classifica dopo la 13a giornata
Liga (Spagna) , risultati e classifica dopo la 14a giornata
Serie A, finale: Bologna - Crmonese 1-3

Liga (Spagna) , risultati e classifica dopo la 14a giornata

Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 14
DataIncontroRisultato
28/11/2025GETAFEElche10
29/11/2025MaiorcaOsasuna22
29/11/2025BarcellonaAlaves31
29/11/2025LevanteAthletic Bilbao02
29/11/2025Atl.MadridOviedo20
30/11/2025Real SociedadVillarreal23
30/11/2025SivigliaBetis02
30/11/2025Celta VigoEspanyol01
30/11/2025GironaReal Madrid11
01/12/2025VallecanoValencia11

CLASSIFICA

Squadre

Aggiornato: 2/12, 08:08

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Barcellona34141112391623PVVVV
2Real Madrid33141031291316VVNNN
3Villarreal32141022291316VVVVV
4Atletico Madrid3114941271116VVVVV
5Betis Siviglia241466222148PVNNV
6Espanyol241473418162VPPVV
7Getafe20146261315-2VVPPV
8Athletic Bilbao20146261417-3PPVPV
9Rayo Vallecano17144551315-2VPNNN
10Real Sociedad16144461921-2VVNVP
11Elche16143741517-2PPNNP
12Celta Vigo16143741619-3VVPVP
13Siviglia16145181923-4PPVPP
14Alaves15144371215-3PVPPP
15Valencia14143561322-9PPNVN
16Maiorca13143471522-7NPVPN
17Osasuna12143381218-6PNPPN
18Girona12142661326-13NPVNN
19Levante9142391626-10NPPPP
20Real Oviedo914239722-15NNPNP
Dicembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Premier League (Inghilterra), risultati e classifica dopo la 13a giornata

Dicembre 2, 2025
Articolo successivo

Serie A, finale: Bologna - Crmonese 1-3

Dicembre 2, 2025

Recommended for You

Premier League (Inghilterra), risultati e classifica dopo la 13a giornata

Ligue 1 (Francia) , risultati e classifica dopo la 14a giornata

Bundesliga ( Germania) : risultati e classifica dopo la 12a giornata