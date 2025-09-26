Velisti e team spostano il loro focus su The Ocean Race Atlantic 2026

La nuova regata transatlantica collega due città iconiche: New York e Barcellona

Foto: © Vincent Curutchet / The Ocean Race Europe 2025

Con la conclusione di The Ocean Race Europe in Montenegro, velisti e team hanno iniziato a spostare l’attenzione verso il prossimo appuntamento del calendario di The Ocean Race: The Ocean Race Atlantic, da New York a Barcellona.

La nuova regata transatlantica, che collega due città iconiche, partirà da New York il 2 settembre 2026 e arriverà a Barcellona due settimane dopo.

Alle Bocche di Cattaro, i velisti e i team IMOCA hanno avuto un’anteprima dell’evento 2026, con informazioni su ormeggi e strutture portuali, sulle attività dell’Ocean Live Park e sulle condizioni di gara, che includono la regola dell’equipaggio 50/50, con due velisti donne e due uomini a bordo di ogni imbarcazione.

“Ho già voglia di tornare in acqua e partecipare a The Ocean Race Atlantic,” ha dichiarato Paul Meilhat, skipper di Biotherm e vincitore di The Ocean Race Europe la scorsa settimana. “È la prossima regata in calendario per me perché ha tutto ciò che amiamo: un percorso emozionante, un concept unico e due città straordinarie come New York e Barcellona. E ciò che amo davvero di The Ocean Race è che navighi con tante persone, impari continuamente e scopri nuove cose su te stesso e sul lavoro di squadra. The Ocean Race Atlantic sarà il prossimo capitolo.”

Rob Hagedorn e Mike Hopper, la cui agenzia ‘underdog & company’ guiderà il progetto a New York, hanno spiegato che stanno lavorando per creare un evento che permetta a team, velisti e stakeholder di sfruttare la piattaforma globale offerta da New York, offrendo al contempo un’esperienza coinvolgente per le comunità locali.

“I team avranno base alla Brooklyn Bridge Marina a Brooklyn e proporremo diverse esperienze di ospitalità in location iconiche con vista sul porto di New York,” ha confermato Hagedorn. “Ci saranno opportunità di navigazione Pro-AM e per ospiti, e la partenza della regata metterà in mostra la flotta con lo skyline di New York come sfondo.”

La regola dell’equipaggio 50/50 in The Ocean Race Atlantic garantirà pari opportunità ai migliori velisti offshore femminili e maschili del mondo in un nuovo formato di gara punto a punto. Entrambi rappresentano una novità assoluta per The Ocean Race.

“Sarà un momento straordinario con un nuovo team, e The Ocean Race Atlantic rappresenta l’opportunità di essere skipper della mia squadra,” ha dichiarato Francesca Clapcich, che prenderà il timone della barca Malizia e lancerà il suo progetto IMOCA, Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing.

“Con la The Ocean Race Europe e ora The Ocean Race Atlantic abbiamo incredibili opportunità di gareggiare ogni stagione in configurazione a equipaggio. La The Ocean Race Atlantic apre nuovi scenari con regole rigorose sulla parità di genere e equipaggi 50/50. Penso che sia la direzione giusta per lo sport. Per me, da doppia cittadina italo-americana, poter gareggiare dagli USA all’Europa è una rotta di gara davvero speciale.”

Lo skipper di Team Malizia, Boris Herrmann, è stato ricordato del record stabilito dal suo team per la distanza percorsa in 24 ore – 641,13 miglia nautiche – su una tappa transatlantica simile della regata intorno al mondo nel 2023. Herrmann ha sottolineato come l’esperienza sia stata speciale, grazie al formato a equipaggio completo che gli ha permesso di condividere il momento e spingere la squadra a nuovi traguardi.

“Il miglior modo di gareggiare è farlo insieme e l’uno contro l’altro,” ha detto Herrmann. “È fantastico navigare con un equipaggio e, negli eventi The Ocean Race, è un po’ come essere in famiglia: si condividono momenti intensi, ci si avvicina molto e si creano legami fortissimi che durano fino all’incontro successivo.”

Con questo spirito, Team Malizia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Il team lancerà un nuovo IMOCA e tornerà in acqua per affrontare The Ocean Race Atlantic tra un anno: “The Ocean Race Atlantic è la prossima regata che vogliamo affrontare.”

Con un focus su sostenibilità e iniziative per la blue economy a favore della salute degli oceani, The Ocean Race Atlantic avrà un impatto che va oltre lo sport, con attività scientifiche a bordo e programmi educativi a terra dedicati ai giovani.

A Barcellona, l’evento sarà concentrato lungo il lungomare, appena oltre la celebre La Rambla e il monumento a Colombo a Port Vell. L’Ocean Live Park, gratuito e aperto al pubblico, accoglierà migliaia di appassionati ogni giorno, con attività interattive legate alla regata, ai velisti e ai team, alla scienza marina e alla tutela degli oceani.

“Barcellona è un luogo ideale per l’arrivo di The Ocean Race Atlantic,” ha dichiarato Carlos Manera, velista di Biotherm, cresciuto navigando nel Mediterraneo in zona. “So quale impatto un evento del genere può avere sui giovani. Ricordo la prima volta che vidi un IMOCA dal vivo: era alla Barcelona World Race di molti anni fa e rimasi estasiato. Fu un momento davvero ispirante che mi mostrò cosa fosse possibile nel mondo della vela.”

Il briefing di The Ocean Race Atlantic si è concluso con un messaggio video del sindaco di New York, Eric Adams, registrato quando l’evento è stato annunciato lo scorso estate.

“New York City è il luogo dove accadono grandi cose,” ha detto il sindaco Adams nel video. “Sono entusiasta di confermare che, a settembre 2026, New York ospiterà The Ocean Race Atlantic, dalle nostre coste fino a Barcellona… Non vediamo l’ora di accogliere il mondo della vela, collegare New York, la città più iconica d’America, con la sua controparte europea Barcellona, e continuare a rafforzare i legami sportivi e culturali tra le nostre città, celebrando le nostre acque e lavorando per un oceano più pulito e sano.”

The Ocean Race Atlantic 2026 aprirà la strada alla prossima edizione di The Ocean Race intorno al mondo, in partenza da Alicante, Spagna, a gennaio 2027.