Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Spalletti -Juve , la firma giovedì Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Le parole di Simone Tiribocchi a Milan Vibes
Lookman :” quello che conta è aiutare la squadra a vincere”
Milan , Gabbia:"Il pareggio di oggi ci lascia l'amaro in bocca"

Lookman :” quello che conta è aiutare la squadra a vincere”

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione

Ademola Lookman sta ritrovando l’ottima forma . L’attaccante nigeriano è tornato al gol e grazie al suo primo sigillo stagionale l’Atalanta ha fermato sull’1-1 il Milan davanti al proprio pubblico: “Bello essere a disposizione, spero di poter entrare ancora di più in condizione. Dobbiamo crescere. Quello che conta alla fine è aiutare la squadra a vincere le partite”.

Ottobre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Le parole di Simone Tiribocchi a Milan Vibes

Ottobre 29, 2025
Articolo successivo

Milan , Gabbia:"Il pareggio di oggi ci lascia l'amaro in bocca"

Ottobre 29, 2025

Recommended for You

Roma , Dybala:”l’importante è che la squadra vinca”

Cairo : Torino : A Boilogna con la stessa voglia di vincere di oggi”

Napoli il diesse Manna:”spesso ci dimentichiamo dei giocatori infortunati”

Genoa , Viera:”contro il Torino faremo una bella partita”

Pisa , Cuadrado:”Avevo la fiducia di fare gol e per fortuna è andata bene”

Milan , Athekame:” dobbiamo lavorare per fare ancora meglio”

Lecce , Di Francesco :”contro l’Udinese gara da giocare con intelligenza ed equilibrio”

Cremonese , Nicola:”contro l’Atalanta dobbiamo giocare con coraggio”