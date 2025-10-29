Lookman :” quello che conta è aiutare la squadra a vincere”

Ademola Lookman sta ritrovando l’ottima forma . L’attaccante nigeriano è tornato al gol e grazie al suo primo sigillo stagionale l’Atalanta ha fermato sull’1-1 il Milan davanti al proprio pubblico: “Bello essere a disposizione, spero di poter entrare ancora di più in condizione. Dobbiamo crescere. Quello che conta alla fine è aiutare la squadra a vincere le partite”.



