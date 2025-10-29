Milan , Gabbia:”Il pareggio di oggi ci lascia l’amaro in bocca”

Matteo Gabbia , ai micorofoni Dazn , dopo ilpareggio 1-1 cotro l’Atalanta. “Onestamente dobbiamo analizzare la serata in generale. Ce lo siamo detto in spogliatoio, nel primo tempo potevamo fare meglio dal punto di vista tecnico nello sviluppo della manovra. La quantità di errori tecnici è troppo elevata per i giocatori che siamo. Il secondo tempo è stato meglio, abbiamo sviluppato azioni migliori. La squadra è insieme in tutte e due le fasi”. Dobbiamo recuperare, migliorare, lavorare con serenità e grande voglia per fare una grandissima annata”.