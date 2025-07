Como , preso Addai

Continua la campagna acquisti del Co,o. Dopo Baturina e Rodriguez, il club lariano ha ufficializzato l’arrivo anche di Jayden Addai, esterno offensivo acquistato a titolo definitivo dall’AZ Alkmaar per 14 milioni di euro. “Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio dell’attaccante olandese Jayden Addai dall’AZ Alkmaar – ha annunciato il Como -. Il 19enne si unisce al club con un accordo a titolo definitivo fino a giugno 2030”. “Sono davvero felice di essere qui e di poter vestire la maglia di un club prestigioso come il Como 1907 – ha detto l’attaccante dopo la firma -. Qui c’è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di dare il mio contributo per raggiungere insieme grandi risultati”.