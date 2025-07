Jonathan David è un calciatore della Juventus. In serata è arrivata la nota del club bianconero : “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Jonathan Christian David; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 12,5 milioni, pagabili in tre esercizi – si legge nella nota -. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030”.