Ranieri :” Inter , o Napoli? Ho allenato entrambe , vinca il migliore”

Claudio Ranieri sta per concludere la sua splendida avventura sulla panchina della Roma. Rimane il sogno qualificazione Champions League. Il tecnico romano intervistato all’interno del programma “Un Giorno da pecora” su Radio 1;” Credo che la Juventus abbia più chance di noi, anche se con il Venezia non sarà semplice”. Il tecnico non si è sbilanciato per la squadra favorita per lo Scudetto che si deciderà all’ultima giornata: “Ho allenato entrambe. Vinca il migliore”. Ranieri è rimasto abbottonato anche sul nome del prossimo allenatore della Roma: “Posso dire solo che è più giovane di me”.