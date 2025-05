Serie A: Napoli – Cagliari e Como Inter , venerdì alle ore 20,45

Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio alle ore 20.45. Questa la decisione sulle gare che coinvolgono le due squadre che lottano per lo scudetto.

38.A GIORNATA SERIE A, LE DATE DELLE ALTRE PARTITE

PBologna-Genoa e Milan-Monza, alle ore 18 e alle 20.45. Tutte le altre gare, che coinvolgono squadre in lotta per l’Europa e la salvezza, sono in programma tutte in contemporanea domenica sera alle 20.45 (Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus).

SERIE A, LE DATE DEGLI SPAREGGI

In caso di spareggio scudetto, Napoli-Inter si giocherebbe lunedì 26 maggio alle 20.45 probabilmente a Roma

In caso di spareggio salvezza andata giovedì 29 maggio ore 20.45, ritorno domenica 1 giugno ore 20.45