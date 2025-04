Tammy Abraham ha messo a segno il vantaggio che fatto sognare per qualche minuto i tifosi del Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia: “Sono molto contento per il mio gol e per la mia squadra. E’ stato un gol molto importante per me. Crediamo nella finale. Siamo focalizzati su questa opportunità perché possiamo puntare al passaggio di turno – ha sottolineato Abraham ai microfoni di Sportmediaset .