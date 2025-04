La Premier Giorgia Meloni:” Suor Paola, donna straordinaria”

Sono addolorata per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, donna straordinaria, animata da una profonda fede e dall’amore per il prossimo. Con la sua Associazione, la So.Spe., ha accolto, dato una casa e restituito una speranza a chi pensava di averla persa. Suor Paola è stata uno dei volti più belli di quel meraviglioso mondo del volontariato italiano, senza il quale la nostra società sarebbe più povera e meno coesa. Non la dimenticheremo. Ai suoi famigliari, alla sua comunità religiosa e a tutti i suoi collaboratori giunga il mio cordoglio e la mia vicinanza”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio all’Associazione So.Spe.