Lazio, Baroni:”dovevamo chiudere la partitat , senza prendere un gol del genere”

opo il pareggio col Torino, Marco Baroni è insoddisfatto “La squadra voleva vincere e ha fatto una prestazione per vincere – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Dovevamo chiuderla, ma se non si riesce non bisogna prendere un gol del genere. Era una situazione evitabile”. “Ci vuole più determinazione, voglia e corsa – ha aggiunto -. Siamo dispiaciuti e mortificati, ma la squadra ha fatto una buona gara e ripartiamo da questo. Ci dispiace per il risultato”. In questo momento ci mancano dei punti, lo sappiamo, e qualcuno l’abbiamo buttato via come stasera “.