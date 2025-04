Addio a Suor Paola, è scomparsa il volto noto della televisione e tifosissima della Lazio

L’annuncio è arrivato da parte di Guido De Angelis alla serata per ‘Long John’ a Roma.

Rita D’Auria, per tutti Suor Paola, per la vocazione avuta il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo sulla via di Damasco se ne va all’età di 77 anni.

Originaria di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ma trasferitasi a Roma dai vent’anni d’età è stata una figura iconica, non solo per i colori biancocelesti, ma anche per tutte quelle comunità che da sempre hanno avuto e sentito il suo appoggio.

Nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione alla trasmissione “Quelli che il calcio”, condotta da Fabio Fazio

prima, e Simona Ventura poi, si è spenta nel convento appartenente alla congregazione delle Suore Scolastiche francescane di Cristo Re.