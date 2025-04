Inter, Chalanoglu:”ora dobbiamo concentrarci sul Parma”

Hakan Calhanoglu ha messo a segno il gol che ha consentio all’Inter di pareggiare (1-1) ,il match d’andata semifinale Coppa Itliacontro il Milan.. “È stata una partita equilibrata, il Milan ha avuto qualche occasione, ma pure noi le abbiamo ottenute – ha spiegato Calhanoglu ai microfoni di Sportmediaset -. Nel secondo tempo abbiamo spinto di più. Oggi è stato importante non perdere perché nella seconda partita ce la giochiamo. C’è ancora diverso tempo prima del ritorno. Ora dobbiamo concentrarci sul Parma, stiamo lottando per un importante e quindi ci penseremo per la Coppa Italia”.