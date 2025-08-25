Sfondo scuro Sfondo chiaro
Giochi Mondiali per Trapiantati, Dresda incorona gli Azzurri dei record; 60 medaglie, 27 ori
Mondiali di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli conquista l’oro al cerchio

Agosto 25, 2025
scritto daRedazione

Mondiali di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli oro al cerchio: azzurra bissa successo di Sofia 2022

L’azzurra dedica la vittoria a Lorenzo Bonicelli, atleta in riabilitazione dopo un grave incidente in Germania. Sul podio di Rio de Janeiro anche la bulgara Nikolova e la tedesca Simakova. Per l’azzurra poi arriva il bronzo nella palla

Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d’oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Nelle finali di specialità l’azzurra bissa il risultato di Sofia 2022. Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400).

Successivamente Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella palla. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev e la statunitense Rin Keys.

Agosto 25, 2025
scritto daRedazione
