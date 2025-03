Moto3 – Gp Austin: Rueda su tutti, Bertelle terzo

Moto3 GP delle Americhe Austin Gara -Jose Rueda del team KTM Ajo ha vinto il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Motomondiale 2025.

Lo spagnolo Rueda subito è partuito a fionda guadagnando la testa della corsa aggiudicandosi il Gp delle Ameruche. Terza vittoria in carriera e seconda stagionale per il pilota KTM. Alle sue spalle, Joel Kelso si piazza seoondo , terzo l’italiano e Matteo Bertelle conquista un ottimo podio (primo in carriera) per il team MTA.

Quarto posto per Angel Piqueras (MT-Helmets) davanti a Maximo Quiles (Aspar) e Alvaro Carpe (KTM Ajo). Chiude settimo Dennis Foggia (Aspar) precedendo Adrian Cruces (CIP) e Taiyo Furusato (Team Asia). Cormac Buchanan (BOE) completa la top ten.