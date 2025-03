MotoGp , Gran Premio delle Americhe. Marquez centra la terza pole consecutiva

Lo spagnolo conquoista la terza pole consecutiva in sella alla Ducati e davabti a Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez terzo, seconda fila per Morbidelli e Bagnaia, per Marini buon settimo tempo.

MotoGP Gp delle Americhe Austin Qualifiche – Marc Marquez ha centrato la pole position del Gran Premio delle Americhe, terza tappa della MotoGP 2025, prova che si sta disputando ad Austin.

L’otto volte iridato , ha fermato il cronometro sul tempo di 2:01.088, andando a precedere un grande Fabio di Giannantonio, che in sella alla Ducati Factory del VR46 Racing Team si era visto togliere il tempo per un errore, tempo poi restituito per la gioia del pilota romano della squadra di Valentino Rossi.

Di Giannantonio che paga un gap da Marquez di soli 0.101s, si è messo alla spalle un’altra Ducati, la GP 24 del Gresini Racing di Alex Marquez.

Quarto Pedro Acosta, su KTM RC16 , a 0.416s dalla vetta. davanti alla Ducati di Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che partirà quindi dalla seconda fila e che paga un distacco dal team-mate Marc Marquez di 0.523.

MotoGp Qualifica 2 Austin – GP Americhe – I tempi