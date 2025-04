Gian Piero Gasperini si gode la vittoria della sua Atalanta (2-0) , contro il Bolognao che rilancia la Dea in zona Champions dopo le tre sconfitte consecutive. “Quando si vince si sorride – ha spiegato il tecnico della Dea -. Soprattutto quando si vincono gare di questo calibro che valgono doppio per la classifica”. “Siamo soddisfatti dopo una serie di gare in cui abbiamo raccolto anche meno di quanto avevamo seminato”.