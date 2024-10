Cagliari-Torino 3-2, l’autorete di Coco condanna i granata

Nell’ottava giornata di Serie A il Cagliari batte 3-2 il Torino.

I Granata cincassano la terza sconfitta consecutiva , mentre i sardi centrano la prima vittoria casalinga in questa stagione e si allontanano dalla zona bassa della classifica portandosi a quota nove punti. SPoca noia , è stata una bella sfida aperta e con tante emozioni. All’Unipol Domus. Nel primo tempo Viola (38′) sblocca il match su punizione, poi Sanabria (41′) pareggia i conti di testa su calcio d’angolo. Nella ripresa Linetty (55′) porta avanti i granata con un gran tiro da fuori area ma la reazione dei sardi arriva il pareggio al (75′) di Palomino , che sfrutta la torre di Luperto da calcio d’angolo e di testa insacca. Il Cagliari ci crede e su conclusione di Piccoli l’autorete s di Coco (79′) , condanna i granata all’ennesima sconfitta. .

IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO 3-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina (18′ st Palomino), Luperto, Augello; Makoumbou (35′ st Deiola), Adopo (18′ st Gaetano); Zortea, Viola (18′ st Lapadula), Luvumbo (1′ st Marin); Piccoli.

A disp.: Ciocci, Sherri, Wieteska, Prati, Azzi, Felici, , Mutandwa. All.: Nicola

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro (38′ st Dembélé), Ricci, Linetty (25′ st Gineitis), Vlasic (38′ st Karamoh), Vojvoda; Sanabria, Adams.

A disp.: Paleari, A. Donnarumma, , Bianay, Tameze, Ciammaglichella, Gabellini, Zaia. All.: Vanoli

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 38′ Viola (C), 41′ Sanabria (T), 10′ st Linetty (T), 29′ st Palomino (C), 33′ st aut. Coco (T)

Ammoniti: Adopo (C); Coco, Lazaro, Masina (T)