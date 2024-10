Serie A: Al ‘Via del Mare’ goleada viola: Lecce-Fiorentina 0-6

La Fiorentina sbanca allo stadio di Via del mare e batte il Lecce 6-0.

Finisce con una grande goleada la sfida tra salentini e viola valida per l’ottava Serie A.

Le reti Cataldi (20′, 45′) e Colpani (34′, 54′) segnano due gol a testa, in rete anche Beltran (61′) e Parisi (73′). Palladino aggancia il gruppetto che occupa il 5° posto e sale a 13 punti, ma perde Gudmundsson e Kean per infortunio. Lecce in diciei dal 43′ del primo tempo espulso Gallo per fallo da ultimo uomo

IL TABELLINO

LECCE (4-4-2) – Falcone ; Guilbert (42′ st Jean sv), Gaspar , Baschirotto , Gallo ; Oudin (1′ st Tete Morente ), Pierret (1′ st Coulibaly ), Ramadani (29′ st Kaba 5, Dorgu ; Rebic (1′ st Banda ), Krstovic . A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rafia, Sansone, McJannet, Pierotti. All. Gotti.

FIORENTINA (4-2-3-1) – de Gea ; Dodò , Comuzzo , Ranieri , Gosens 6 (18′ st Parisi ); Adli (12′ st Richardson ), Cataldi ; Colpani , Gudmundsson (8′ Beltran ), Bove (12′ st Sottil ); Kean (1′ st Kouamé ). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Ikoné, Moreno, Martinez Quarta, Kayode. All. Palladino.

Arbitro:Fourneau.

Marcatori: 20′ e 45′ Cataldi (F), 34′ e 9′ st Colpani (F), 16′ st Beltran (F), 28′ st Parisi (F).

Ammoniti: Colpani (F), Adli (F), Comuzzo (F), Ranieri (F), Richardson (F).

Espulso: Gallo (L) al 43′ per fallo da ultimo uomo.