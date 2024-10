Atalanta, Pasalic:”segnare tanti gol è una sensazione bellissima”

Mario Pasalic,ha realizzato il vantaggio (1-0) nella sfida contro il Venezia , terminata (2-0) per la squadra orobica.Il centrocampista è il calciatore croato ad aver segnato più gol in Italia . “Quando sono arrivato in Serie A, non avrei mai pensato di raggiungere questo risultato essendo un centrocampista. Segnare così tanti gol è una sensazione bellissima” – Così il centrocampista dell’Atalanta ai microfoni dazn.