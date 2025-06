Buona la prima per l’Italia Under 21 agli Europei di categoria in Slovacchi. Gli azzurrini di Nunziata hanno battuto all’esordio la Romania e conquitano i primi tre punti nel Gruppo A primi tre punti nel Gruppo A. Gli azzurrini stappano la partita al 25’ con il sinistro di Baldanzi, poi al 46’ Desplanches para un calcio di rigore a Munteanu. Il secondo tempo non regala troppe emozioni: l’Italia sale a quota 3 punti insieme alla Spagna, vittoriosa per 3-2 contro la Slovacchia.