Calcio Tavolo : Il Ternano Marco Perotti al Campionato Regionale Fisct Umbria

Dopo la Coppa Italia di calcio tavolo ad Anagni , si avvicina per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il club pugliese del Taranto ,un nuovo appuntamento agonistico Sportivo , questa volta in Umbria a Corciano Perugia.
Sabato 28 Febbraio 2026 parteciperà al Campionato regionale Umbro di calcio tavolo categoria Open organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo Sezione regione Umbria in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni.
La competizione e’ valevole per la qualificazione ai campionati italiani individuali di calcio tavolo che si disputeranno a Giugno prossimo presso la location di Subbuteoland a Reggio Emilia.
L’ evento si disputerà a Corciano Perugia presso la location di Games Time , previsti numerosi partecipanti da Perugia , da Foligno e da Terni .
Il livello tecnico e tattico sarà molto elevato grazie alla presenza dei maggiori top player Umbri della categoria Open.
Perotti cercherà di qualificarsi ,ma dovrà raggiungere buoni risultati per centrare questo nuovo obiettivo stagionale ,mentre nella disciplina del subbuteo tradizionale sta collezionando buone prestazioni nei vari tornei disputati nei circuiti regionali e nel circuito di gioco Nazionale Fisct.