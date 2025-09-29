Atalanta-Brufes , arbitro il norvegese Eskas

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 29, 2025
Il l norvegese Espen Eskas è invece l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Atalanta-Bruges, gara valida per la seconda giornata della Phase League di Champions League, in programma martedì alle 18.45. Eskås sarà coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo il norvegese Rohit Saggi mentre alla Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistente Var Sören Storks.

Settembre 29, 2025
Inter - Slavia Praga, designato il britannico Kavanagh

Villareal -Juve , arbitro il rumeno Kovacs . Napoli -Sporting Lisbona l'olandese Makkelie

