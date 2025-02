Anche Gaetano sulla strada del recupero per la gara di domenica sera alla Unipol Domus contro la Juventus. Con il ritorno del trequartista ex Napoli in gruppo, il tecnico del Cagliari Nicola può contare su tutta la rosa. Gaetano si era infortunato contro il Parma e aveva saltato la trasferta di Bergamo con l’Atalanta.