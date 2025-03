Ranieri:” avevo chiesto ai ragazzi di rialzarci dopo l’Europa League”

Claudio Ranieri è soddisfatto della vittoria della sua Roma 1-0 contro il Cagliari.- “Dovevamo fare una gara di volontà”. Poi qualche considerazione sull’infortunio di Dybala e sulle parate di Svilar. “Paulo ha sentito dolore dietro e si è fermato – ha precisato il tecnico giallorosso -. Non dovrebbe essere nulla al ginocchio, ma domani farà tutti gli esami di rito per verificare. Speriamo non sia successo nulla”. Poi su Dobvik: “sono contenti per lui, era importante che si sbloccasse”